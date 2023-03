Aggressioni in corsia La Cisl apre lo sportello di assistenza legale "Più tutele ai sanitari"

di Irene Puccioni

EMPOLI

Uno sportello di assistenza, anche legale, per il personale sanitario vittima di aggressioni, purtroppo sempre più frequenti. Ad annunciarne la creazione è il reggente della Funzione pubblica Cisl Firenze-Prato Mauro Giuliattini. "Quello delle aggressioni è purtroppo un problema grave e sempre più diffuso. Anche la scorsa settimana una nostra iscritta, che lavora nell’ambito del 118, è stata aggredita durante il suo turno di lavoro", racconta Giuliattini. Si tratta soltanto "dell’ultimo episodio in ordine di tempo di una lunga lista di aggressioni che ci costringe, ancora una volta, a segnalare una situazione fuori controllo che si va sempre più grave". In area empolese il numero di aggressioni, sia verbali che fisiche degli operatori della sanità, al momento non è reso noto. Certo è che dallo scorso mese di ottobre è stato riattivato il posto di polizia all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe, dove ogni mattina è presente il personale del commissariato di Empoli, oltre a una postazione telefonica direttamente collegata con la centrale operativa. Il servizio, presente in ogni presidio ospedaliero dell’Asl Toscana Centro, a Empoli era stato temporaneamente sospeso durante il periodo di emergenza pandemica, in cui il locale era stato utilizzato per effettuare le operazioni di pre-triage dei pazienti.

L’ultimo intervento della polizia al San Giuseppe risale a ieri mattina. Il primario di un reparto ha richiesto la presenza degli agenti in via ’preventiva’ perché alla visita precedente il paziente che si doveva presentare per il controllo aveva avuto atteggiamenti particolarmente aggressivi. Per non correre il rischio che questi si potessero ripetere il personale del commissariato si è fatto trovare in corsia e la situazione è stata subito sedata. In altre occasioni la polizia, ma anche i carabinieri, sono intervenuti al pronto soccorso per reprimere aggressioni verbali o minacce, contenere soggetti visivamente alterali dall’alcol o da altre sostanze. Gli operatori sanitari sono i primi a trovarsi a tu per tu con queste situazioni. Gestire l’aspetto delle cure in soggetti fuori controllo non è affatto facile. Al momento, in area empolese, non risultano denunce di sanitari presentate alle forze dell’ordine. Tuttavia gli stessi professionisti chiedono maggiori tutele e l’iniziativa della Cisl va in questa direzione.

"Per garantire una maggiore tutela dei lavoratori del comparto - aggiunge Giuliattini - la Cisl Funzione Pubblica Firenze-Prato ha deciso di istituire un proprio sportello di assistenza, anche legale, per i nostri iscritti e per chiunque voglia rivolgersi a questo servizio". La Cisl sta lavorando per istituiremo un numero su cui fare convogliare le segnalazioni. "Sarà nostra cura preoccuparsi di tutti i lavoratori della sanità inseriti sia nel sistema pubblico, che in quello privato e non soltanto di coloro che hanno mansioni sanitarie, ma anche di coloro che svolgono attività amministrative e di front office", aggiunge Massimo Cataldo, referente di Prato ed Empoli per la Fp Cisl. Le indicazioni, al riguardo, arriveranno molto presto, come fa sapere il responsabile Cisl Funzione Pubblica. "Nei prossimi giorni – conclude Giuliattini – comunicheremo ai nostri iscritti i riferimenti e le modalità di accesso per lo sportello". Intanto poco più di una settimana fa il Ministro dell’Interno ha annunciato la volontà di implementare e rafforzare i posti di polizia nei pronto soccorso.