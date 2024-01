Aggressione a Empoli, individuati i responsabili. Barnini: “Sono tutti minorenni”

Empoli, 8 gennaio 2024 – Sarebbero tutti minorenni arrivati da fuori città i responsabili dell’aggressione avvenuta a Empoli nei confronti di una signora ottantenne. A dirlo è la sindaca Brenda Barnini, che al tempo stesso fa un appello al governo affinchè arrivi una stretta normativa su episodi di violenza come questo.

L’aggressione si è verificata nella zona del sottopassaggio ferroviario che collega via Fabiani con via dei Cappuccini. "Ho scritto alla figlia della donna aggredita e ferita per chiederle se avessero già sporto denuncia, in modo che le autorità competenti si potessero attivare fin da subito - dice la sindaca - Stamani ho parlato con il primo dirigente del Commissariato empolese, Francesco Zunino: mi ha spiegato che hanno già acquisito tutte le immagini dal sistema di videosorveglianza urbano e che sono nelle condizioni di risalire ai responsabili di questi gravi fatti”.

"Non si tratta – prosegue Barnini – di persone residenti a Empoli, si tratta di minorenni: è evidente che abbiamo a che fare con un problema anche di carattere sociale. Non siamo di fronte a una questione di sola sicurezza urbana ma, trattandosi di minorenni, anche di marginalità e di difficoltà familiari. Al momento dell'aggressione, fra l'altro, la polizia era presente: c'era una volante che ha provato a intercettare i responsabili ma senza riuscire a fermarli. Purtroppo questo ci dice che evidentemente ci sono persone, in questo caso, ed è ancora più grave, minorenni, a tal punto non curanti del rispetto delle leggi e della legalità che nemmeno di fronte alla presenza delle forze dell'ordine si fermano dal compiere certe azioni".

Da qui l'appello della sindaca Barnini. "Oltre a ribadire la necessità, come sempre fatto, di avere un maggior presidio del territorio, e questo è l'oggetto di tante richieste fatte in questi anni al Ministero e alla Prefettura - continua - è evidente che c'è bisogno di una stretta normativa che impedisca di far passare il messaggio che certi comportamenti rischiano di rimanere impuniti. Mi auguro che anche questo episodio, avvenuto a Empoli e che ha come protagonisti minorenni non residenti a Empoli, serva a mobilitare le istanze parlamentari e del Governo, portandole a riflettere su un sistema di norme che evidentemente non è più adeguato a garantire la sicurezza dei cittadini"