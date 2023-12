Aggredisce il padre e poi i carabinieri: immobilizzato con il taser

Castelfiorentino (Firenze), 5 dicembre 2023 – A Castelfiorentino (Firenze), un 23enne ha aggredito il padre e poi i carabinieri intervenuti per calmarlo, costringendo i militari a immobilizzarlo con il taser. Il giovane, di nazionalità albanese (risultato non in regola con il permesso di soggiorno, per questo sarà espulso dal territorio nazionale) in stato di alterazione psicofisica, è rientrato nella sua abitazione, condivisa con i familiari, e ha iniziato a inveire e minacciare il padre, poi lo ha aggredito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelfiorentino. Dopo un primo momento di calma il giovane si è scagliato nuovamente contro il padre colpendolo al volto ed alla testa, poi ha aggredito anche i militari che stavano tentando di frapporsi fra i due. A causa del perdurare dello stato di agitazione, i carabinieri lo hanno quindi immobilizzato con l'utilizzo del taser in dotazione. Il 23enne è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari.