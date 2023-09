Agevolazioni sulla retta per oltre 100 bambini La Regione Toscana ha stanziato 228mila euro per Montelupo Fiorentino, per abbattere le rette dei nidi ai bambini di famiglie con Isee inferiore a 35mila euro. L'amministrazione sta valutando agevolazioni anche per nuclei con Isee superiore a tale soglia. Una scelta concreta per sostenere le famiglie.