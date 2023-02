Agevolazioni in aumento in base al calcolo dell’Isee

Mano tesa alle famiglie: il Comune di Capraia e Limite ha determinato le tariffe per usufruire dei servizi collegati al nido d’infanzia per il prossimo anno educativo 2023-24 in partenza a settembre. Si tratta di spese che oscillano fra 292 e 396 euro, a seconda del tempo corto o lungo, e della presenza o meno per il pranzo). Ma ha anche rimodulato le fasce ‘Isee’ per le agevolazioni. In particolare, con indicatore sino a 5.000 euro il pagamento è ridotto del 50% (30% dal secondo figlio in poi); da 5.001 a 10.000 euro le famiglie sono tenute a pagare il 75% di quella che sarebbe l’intera quota; da 10.001 a 15.000 il 90% (cioè la quota è scontata del 10%). Da 15.001 a 30.000 la quota è intera ma viene ridotta del 30% dal secondo figlio in poi.

Nelle due fasce centrali ‘Isee’, le riduzioni dalla quota intera dal secondo figlio in poi sono rispettivamente del 60 e 40% (ovverosia si paga il 40 ed il 60% dell’importo). L’iscrizione ammonta a 60 euro. Il tempo corto con pranzo per la fascia 12-36 mesi (7,30-13,30) vede una quota mensile di 292 euro. Poi, via via a scalare sino al tempo prolungato che dalle 7,30 si estende oltre le 16, fino alle 17,30 sia per la fascia 12-36 che per quella 6-12 mesi: in tal caso la quota intera è di 396 euro. Le agevolazioni - precisa il Comune - sono applicate solo ai residenti nel territorio di Capraia e Limite.

A.C.