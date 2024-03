Affluenza rebus, si riparte dal 70%. Fuga dal voto: incombe lo spettro

Sulle elezioni amministrative, quelle che riguarderanno la nostra area a giugno, si staglia l’ombra decisamente consistente della fuga dal voto. Alle regionali della Sardegna, tanto per fare un esempio recente, è andato alle urne il 52,4% degli aventi diritto, contro il 53,09% del 2019. Quindi si scende ancora, ma da livelli decisamente bassi, che non sono i nostri. Questo, però, la dice lunga sulla voglia di andare al voto dei signori della democrazia per definizione, gli elettori. Se guardiamo a Empoli, la città più grande della nostra zona, si può vedere che 5 anni fa, alle amministrative, si recò ai seggi il 70,16% del corpo elettorale, contro il 67,3% delle regionali del 2020 e il 72,9% delle politiche del 2018. Da non dimenticare, poi, l’abisso toccato alle regionali del 2015, con un malinconico 49,82%, il dato più basso nelle elezioni repubblicane, da noi e non solo.

Numeri che cambiano, quindi, ma senza neppure tentare di risalire significativamente la china dell’affluenza, quella di un po’ di anni fa, quando alle urne andava ben oltre il 90% degli aventi diritto. Da un lato questo la dice lunga sulla fiducia verso la politica, ma significa anche che il disinteresse di una parte decisamente rilevante dell’elettorato in democrazia, dove le urne sono parte essenziale del ‘sistema’, significa che chi abdica a quello che si definiva diritto-dovere elettorale consegna a chi va ai seggi un potere maggiore: saranno loro, infatti, a creare le condizioni, con il voto, per una maggioranza o un’altra. E chi si astiene, non ha molti titoli per rinfacciare qualsivoglia cosa ai potenti di turno. Questo processo, certo non edificante per chi crede nella politica, pone un problema anche agli eletti e, se vogliamo, pure ai loro elettori: la necessità di interrogarsi sui perché che spingono milioni di elettori a rifiutare il loro ruolo di parte attiva nella formazione delle maggioranze che governano il Paese ai vari livelli. È anche con questa disaffezione, oltre ai mutamenti d’opinione, certo, che si possono comprendere i terremoti elettorali amministrativi che hanno caratterizzato la Toscana, dove il rosso tende a sbiadire.

Non dalle nostre parti, almeno finora, anche perché si partiva da livelli di consenso per la sinistra (il massimo con il 65% al Pci a Empoli alle amministrative del 1975) difficilmente scalfibili. E, infatti, l’Empolese Valdelsa è l’unica realtà territoriale in cui il centrosinistra vanta da decenni il cappotto alle amministrative, con 11 sindaci su 11 eletti. Per capirsi, in tempi di elezioni con ballottaggio, il doppio ricorso alle urne da noi si è registrato solo a Certaldo nel 2014 con la prima candidatura di Giacomo Cucini, diventato sindaco con una manciata di giorni di ritardo rispetto ai suoi colleghi. Certo, la politica cambia e i dirigenti delle varie forze politiche devono essere molto attenti a non considerare oro colato i sondaggi, che sono piuttosto l’indicazione di una linea di tendenza, che non sempre, infatti, diviene realtà. E poi perché la politica, che non è un affare per dilettanti, ha bisogno di competenze e capacità, senza dimenticare la dote essenziale del fiuto. Chi si farà carico delle esigenze dei cittadini, senza chiedere il metaforico assalto al cielo ogni volta, sarà sicuramente avvantaggiato nella competizione. Perché è così che si riportano alle urne i votanti recalcitranti. Sarebbe opportuno anche guardare più ai numeri dei consensi piuttosto che alle percentuali: i primi dicono qual è il consenso reale, le seconde dicono soltanto quale sia il ‘peso’ di una forza politica o di un candidato su coloro che hanno votato, con pericolose (politicamente parlando) tendenze a ragionare come se il consenso raccolto fosse da misurarsi sul complesso dei cittadini, non considerando chi non ha votato e che, come tale, non è ascrivibile a nessuna forza politica.