Affidati i lavori per la costruzione dei nuovi loculi nel cimitero di Sant’Andrea nel capoluogo. Si tratta del secondo lotto dell’intervento che interessa la struttura di via Val d’Orme. Il vicesindaco Fabio Barsottini spiega: "Quello del Sant’Andrea sarà un ampliamento che si aggiungerà agli ultimi già eseguiti a Pontorme e Pagnana e a quello che è ancora in corso a Fontanella. Un lavoro importante che garantirà la continuità del servizio cimiteriale grazie alla realizzazione di nuovi loculi. I cimiteri sono luoghi importanti per una comunità e per tutte le famiglie ed è per questo che abbiamo voluto portare avanti questo progetto di ampliamento insieme a interventi di manutenzione straordinaria fatti negli ultimi anni". I nuovi loculi saranno suddivisi in tre cappelle per ognuno dei tre piani, per la realizzazione di 684 loculi.