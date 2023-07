Adesso la prova bollette "Ci aspettiamo tagli Preoccupano i conteggi"

EMPOLESE VALDELSA

Bene, bravi, bis. Verrebbe da dire. Che tra l’altro il ’bis’ è stato fatto davvero riguardo alla raccolta differenziata, perché l’Empolese Valdelsa si è confermato il territorio più riciclone in Toscana per il secondo anno di fila. Ma le ottime performance registrate nei territori dell’Unione si traducono realmente in benefici nelle bollette di cittadini e imprese? Il peso specifico è ancora tutto da vedere, e da scoprire. Sì perché, in otto comuni è entrata in vigore la tariffa corrispettiva, ma le nuove fatture di Alia, calcolate sulla base delle nuove misurazioni (in pratica, il costo del servizio sarà tarato sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti) non sono ancora arrivate. "Che l’argomento Tari sia un nervo scoperto per le imprese è un dato di fatto – esordisce Fabio Bianchi, presidente Cna Empolese Valdelsa – Si tratta di un costo che, anno dopo anno, nonostante annunci e promesse di diminuzione da parte del gestore e dei vari enti locali, si riversa sulle casse delle imprese. Abbiamo accolto positivamente la svolta dell’Empolese Valdelsa verso la tariffa puntuale, basata su quanto Cna chiede da tempo. Ma la questione è complessa e la tariffa puntuale è solo una tessera del puzzle: resta da vedere se e quanto questa, insieme a circolarità e raccolta differenziata, riescano ad abbassare la bolletta. Sul piatto rimane sempre tutto ciò che differenziabile non è. La parte dei rifiuti non reintrodotti nell’economia circolare potrebbe concludere il ciclo all’interno di termovalorizzatori innovativi così da produrre energia e acqua calda da distribuire alla comunità tramite il teleriscaldamento. Infine – conclude Bianchi – una considerazione sul bilancio consuntivo 2022 di Alia che rivela un utile netto di 22,4 milioni di euro che, almeno in parte, avrebbe potuto essere utilizzato per non gravare sui bilanci di famiglie e imprese. Inoltre, visto che le bollette per le imprese arriveranno molto in ritardo rispetto ai tempi canonici, abbiamo chiesto ad Alia da mesi una simulazione dei costi effettivi che le imprese sosterranno con la nuova tariffa, ma ad oggi non è pervenuta alcuna risposta".

Anche Confesercenti aveva fatto la medesima richiesta senza ricevere risposta, come spiega il responsabile dell’Empolese Valdelsa, Gianluca D’Alessio: "Il principio che sta alla base della tariffa corrispettiva lo condividiamo – dice – Ci preoccupa però la modalità del conteggio della quantità di ciò che viene conferito. Per evitare sorprese avevamo chiesto la possibilità di una simulazione per le diverse tipologie di attività, ma non è stato possibile. Il rischio è che i pubblici esercizi possano essere i più penalizzati, perché spesso i contenitori al loro interno vengono utilizzati come cestini pubblici e per i gestori è molto più difficile fare una corretta raccolta differenziata". Sul tema dello smaltimento dei rifiuti Confesercenti è favorevole ad avviare un ragionamento sulla realizzazione di impianti specifici. "Siamo consapevoli – dice D’Alessio – che non è possibile farne a meno, ma vogliamo capire che misure compensative potrebbero esserci a favore di quei territori interessati dall’impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti".

Irene Puccioni