Adeguamento del campo di calcio. Ecco la divisione della tribuna. Il piano è alle ultime battute

Come era già emerso il mese scorso, siamo arrivati alla dirittura d’arrivo per far sì che il campo da calcio principale di Certaldo, nell’impianto di via don Minzoni, ottenga l’agibilità completa per essere sede di ’pubblico spettacolo’. L’amministrazione comunale guidata da Giacomo Cucini ha nominato il responsabile unico del procedimento del relativo appalto. La squadra di calcio del Certaldo milita in Serie D, livello prestigioso per la cittadina valdelsana patria del Boccaccio. Per le prime settimane del nuovo campionato c’era stato il nulla osta per la presenza di un migliaio di spettatori. Ora si va verso la fase ultima dell’adeguamento necessario: in sostanza, si deve assicurare la divisione della tribuna - parte pubblico di casa e parte riservata agli ospiti - insieme all’incremento della capienza delle panchine.

Alcuni adeguamenti in ogni caso erano già andati in porto la scorsa estate, prima dell’inizio del campionato. La presenza del Certaldo in Serie D è un fiore all’occhiello sia dal punto di vista squisitamente sportivo sia anche sociale: il ‘nuovo’ stadio potrà accogliere adeguatamente i tifosi ospiti, garantendo una regolare e serena partecipazione a chiunque voglia assistere agli eventi sportivi. Questi aspetti di ricaduta positiva erano stati sottolineati in estate sia dal sindaco Giacomo Cucini sia dall’assessore Jacopo Arrigoni, che ha seguito, e che sta seguendo, passo dopo passo i lavori. I quali non dovrebbero essere invasivi in maniera tale da incidere sull’attività agonistica. In sintesi: si vuole essere a tutti gli effetti all’altezza del livello della Serie D, un sogno che si è fatto realtà. Che si vuole portare avanti il più a lungo possibile. La necessità di adeguare lo stadio era subito emersa al momento della promozione della squadra, ed è stata quindi una vera e propria corsa contro il tempo. Una corsa durata per tutta l’estate, con la giunta impegnata a varare la tabella di marcia e a rispettare i tempi. La parziale agibilità era stata stabilita ad inizio del torneo.