Addobbi in piazza. Bambini protagonisti

Con una lettera indirizzata a educatrici, educatori, maestre e maestri, il vicesindaco e assessore alla scuola Emma Donnini ha dato il via al progetto che, come da tradizione, vedrà i bambini e le bambine dei nidi d’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia del Comune di Fucecchio protagonisti degli addobbi che allestiranno l’abete natalizio in piazza Montanelli, che quest’anno sarà ispirato proprio alla scuola. Nel frattempo, però, un grande regalo è arrivato ieri mattina per tutti gli studenti: il sindaco Alessio Spinelli, insieme a Babbo Natale, ha fatto visita a ogni scuola per donare, a nome dell’amministrazione comunale, un abete natalizio come ringraziamento al lavoro che ogni anno bambini e insegnanti realizzano in occasione del Natale. Le immagini delle decorazioni che andranno ad allestire l’abete della scuola in piazza Montanelli, saranno poi pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram del Comune.