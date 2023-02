"Addio fantasmi" Il passato che ritorna

FUCECCHIO

Quinto e penultimo appuntamento della rassegna "Sipario Blu" quello che andrà in scena domani alle 21.30 al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio. Sul palco saliranno Anna Bonaiuto e Valentina Cervi per interpretare "Addio fantasmi", una produzione Fanny e Alexander tratta dal romanzo omonimo di Nadia Terranova, vincitore del premio strega 2019, con la drammaturgia di Chiara Lagani e la regia di Luigi De Angelis. Dopo "L’Amica geniale", ecco uno spettacolo che mette al centro il rapporto tra due donne, una figlia e una madre, incarnate sul palco da due attrici d’eccezione. "Addio fantasmi" è infatti la storia di Ida Laquidara (Valentina Cervi), alle prese con il vuoto di un’assenza, quella del padre, che un giorno, quando lei era bambina, è uscito di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma una vita non proprio soddisfacente, viene richiamata all’improvviso dalla madre (Anna Bonaiuto) a Messina, la sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita, e chiede alla figlia di scegliere cosa salvare delle sue vecchie cose prima che sia venduta. Il viaggio farà riaffiorare vecchi fantasmi in Ida, figli delle infelicità vissute insieme alla madre tra quelle mura domestiche, in un crescendo di inquietudini.

Le due donne sono diversissime tra loro, la madre autoritaria molto elegante nel suo abito scuro con un caschetto di capelli argentei sempre ordinato; la figlia, sempre un po’ ragazza, più debole e decisamente più disordinata a partire dal modo di stare seduta sulla poltroncina, accovacciata in maniera scomposta con i lembi del vestito leggero che non stanno mai a posto. Ne viene fuori un duetto tra due donne rivali nella routine del trasloco che non si farà, tra dolori e tenaci rancori. Le due attrici si muovono come sonnambule all’interno di uno spazio delimitato da tende smosse da un leggero ma costante vento, come a voler sospendere la casa in un tempo di attesa prima dell’arrivo dei nuovi inquilini. Un palcoscenico scarno, ma funzionale in cui gli unici oggetti presenti sono due poltrone e un tavolo con un vecchio apparecchio telefonico sopra. Se a questo uniamo dialoghi come frammenti, pezzi di puzzle, ecco che ne scaturisce un’atmosfera immobile e impalpabile.