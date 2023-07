Addio alla storica parrucchiera di Empoli: ricordo e preghiera per Cristiana Occupati

Un giorno importante e felice, quello di ieri. Ma anche triste e dedicato alla preghiera e al ricordo. Se n’è andata all’improvviso nella mattinata di domenica per emorragia irreversibile da aneurisma Cristiana Occupati, che da 10 anni prestava servizio alla Rsa Chiarugi. Avrebbe compiuto 60 anni il 16 agosto ed era la parrucchiera di tutti gli anziani e le anziane della casa di riposo empolese, un vero punto di riferimento per nonni e colleghi, per tutta la comunità di via Guido Monaco che anche aveva scelto come seconda famiglia. E così, mentre si festeggia guardando al futuro, trova spazio anche il dolore per il lutto che ha colpito una delle colonne portanti della struttura. "Era nostra dipendente da un decennio - ricorda, commossa la direttrice della Rsa Mariella Bulleri - Conosceva uno per uno tutti GLI ospiti. Faceva barba e capelli ogni giorno ai nostri anziani, rispettandone gusti ed esigenze, con cura e grande amore. Un compito non certo facile che lei portava avanti col sorriso e con estrema disponibilità". La salma è arrivata ieri alla Chiarugi per un ultimo saluto, i funerali sono fissati per stamani. I figli hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Y.C.