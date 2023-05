Addio al vecchio leccio "Verrà sostituito"

È stato definitivamente abbattuto un albero molto caro alla comunità di Montaione. Stiamo parlando del leccio in piazza Cavour, ribattezzato “l’albero dell’uccello morto”. "In base a una sorta di leggenda metropolitane – racconta il sindaco Paolo Pomponi tra il serio e il faceto – sembrerebbe che il povero leccio sia seccato a causa dei discorsi, alcuni dicono bugie, che avrebbe dovuto sentire per decenni, trattandosi di uno dei luoghi di aggregazione montaionese. Scherzi a parte, è stato un vero dispiacere doverlo abbattere. Ormai era una icona montaionese. Adesso dobbiamo pensare a come sostituirlo e su questo sono ben accetti suggerimenti".