Addio al professor Gianni Lavezzo Appassionato di scacchi e amante del mare

EMPOLI

Lutto nel mondo della scuola e nella comunità empolese. È scomparso all’età di 86 anni il professor Gianni Lavezzo. Empolese doc, grande amante della sua città, aveva insegnato inizialmente matematica agli Scolopi per poi proseguire la sua carriera scolastica all’istituto Marco Polo di Firenze, dove era docente di tecnica turistica. È stato un giocatore di tamburello in gioventù ed era conosciuto anche come grande giocatore di scacchi. Negli ultimi anni aveva trovato il suo buen retiro a Viareggio, a due passi da quel mare. Vedovo della storica professoressa di inglese Vanna Lavezzo Zinelli, Gianni Lavezzo lascia tre figli, due nuore e sette nipoti. La salma è rientrata a Empoli. I funerali si svolgeranno domani alle 15 con rito cattolico nella Collegiata Sant’Andrea. La salma sarà cremata e le ceneri saranno tumulate nel cimitero della Misericordia di Empoli.