Addio a Raffaella Carrai. È la madre del vescovo

Vasto cordoglio in diocesi per la scomparsa della madre del vescovo monsignor Giovanni Paccosi. E’ con una nota che viene resa nota la morte della signora Raffaella. "La Diocesi di San Miniato si stringe al vescovo Giovanni, con l’affetto e la preghiera, per la morte della mamma, Raffaella Carrai, che è tornata alla casa del Padre. Raccomandiamo la sua anima al signore della vita", si legge nel breve comunicato.

"La mamma Raffaella Carrai (3 giugno 1934-16 gennaio 2024) – scrive il vescovo stesso – è andata da Gesù. Sabato scorso in un intervallo di coscienza diceva: "Ho novant’anni, chi si sarebbe aspettato di vivere tanto, il Signore mi ha dato un’infinità di doni, se Dio vuole sono pronta a partire". Che Dio l’abbia in gloria. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15, presso la chiesa parrocchiale del Corpus Domini a Firenze. La salma è esposta nell’abitazione in via Erbosa 77. Ieri sera nella Chiesa del Corpus Domini a Firenze è stato recitato un rosario in suffragio.