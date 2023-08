Addio a Massimiliano Panicucci "La tua bontà era speciale" - Empoli: ricordo di un avvocato di 44 anni

Una morte difficile da accettare perché tanto improvvisa quanto dolorosa. Massimiliano Panicucci, avvocato di 44 anni, è morto dopo una malattia fulminante che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari in pochi giorni. L’uomo, avvocato penalista iscritto all’Ordine degli avvocati di Firenze, era nato a Prato e svolgeva l’attività in uno studio professionale di Empoli. Il professionista è morto a causa di un male incurabile e fulminante scoperto solo poche settimane fa. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di colleghi e amici che lo ricordano come una persona cordiale e affidabile che ha sempre svolto il suo lavoro con grande professionalità. "Caro Massimiliano, più che una figura professionale, per noi eri un amico. Per la tua bontà, la tua correttezza ed il modo in cui affrontavi i problemi della vita. Ci mancherai" il messaggio dei colleghi affidato a Facebook. Oggi alle 15,30, saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria della Pietà a Prato.