Addio a Mario, l’ultimo partigiano. Si estingue una generazione di eroi: "Sarai per sempre un esempio"

"Sono Mario Frosini, nato il 24 ottobre del 1928. Nome di battaglia, Stracchino. E c’è una ragione. Ho patito tanta fame. Avevo 12 anni quando scoppiò la seconda guerra mondiale. Ci mancava tutto. Mi sentivo sempre stanco, stracco, come si dice noi toscani". Si raccontava con passione, ricordando quando, a soli 16 anni decise da che parte stare: quella dei partigiani. E partigiano, Mario, lo è stato per tutta la vita. "Perché - ci aveva detto in occasione della Festa alla quale teneva di più, il 25 aprile - se in qualcosa ci credi, non molli. Neppure se invecchi". Se ne è andato a 95 anni l’ultimo partigiano dell’Empolese Valdelsa. A dicembre si era spento Gabbriello Maggiorelli di Castelfiorentino, e ora con Stracchino si estingue una generazione di eroi. Le bandiere sono listate a lutto in tutta Montelupo Fiorentino, comunità dove Frosini non è nato (era di Cerbaia Val di Pesa) ma per la quale si è speso fino all’ultimo ricoprendo ruoli importanti. Se ne va via un altro simbolo della Resistenza, un uomo gentile ed elegante, sempre impeccabile in giacca e cravatta. Avrebbe compiuto 96 anni a ottobre e presto avrebbe presentato le sue memorie, un libro da portare nelle scuole. Memorie che non è riuscito a completare.

"Le pubblicheremo, Mario. È una promessa - dice commosso, Daniele Bartelli, consigliere comunale di Montelupo delegato alla Memoria - Stracchino ha lottato per un mondo più giusto. Con lui si è spenta una generazione intera. Quella che ha fatto di Montelupo e dell’Italia tutta, un grande paese. Se ne va l’ultima bandiera di un tempo che non c’è più". Mario era quello che per 60 anni, tutte le mattine in bici arrivava sotto le logge dello Stefanelli in centro a Montelupo e metteva la prima pagina de L’Unità in bacheca.

"Sono orgoglioso di aver dato un contributo al cambiamento della società - aveva raccontato lui stesso nel giorno della Liberazione di un paio di anni fa - Ho imparato il senso di giustizia sociale. Nel ’43 entrai a far parte della Brigata Rosselli insieme ad altri 130 compagni. La chiamata alla Resistenza l’ho sentita dentro subito, come un fuoco. Una fiamma che non si è mai spenta". Un impegno sempre vivo, il suo; nei partiti, nell’associazionismo, con i ragazzi delle scuole. Consigliere comunale per il mandato Montagni (dal ’90 al ’95), presidente della sezione Anpi di Montelupo, vice presidente della locale sezione Auser e tra i soci fondatori della Casa del popolo Il Progresso e della Pubblica Assistenza, Stracchino era stato sindacalista per la Fiat di Firenze, dove era entrato a lavorare il 1 gennaio del ’43. "Se ne va un compagno vero, un militante che ha creduto negli ideali della gioventù e che a questi ideali è rimasto fedele fino da ultimo", ricorda Anpi Montelupo. Tantissimi i messaggi di cordoglio.

Si stringono attorno ai figli Daniela, Cinzia e Fabrizio Frosini, la Cgil Empolese Valdelsa con Spi Cgil, Aned e Pd Empolese Valdelsa. "Ci mancherai Mario - sono le parole del Pci Empolese Valdelsa - Mancheranno la tua dedizione alla memoria della Resistenza, la tua attenzione alle giovani generazioni". Tutta la giunta Masetti si unisce al dolore della famiglia per la perdita di "un partigiano, un galantuomo, un maestro - è l’omaggio del senatore Dario Parrini - testimone garbato di valori semplici e profondi". Per l’ultimo saluto si pensa a qualcosa di grande, alle 15 di domani. Un rito laico aperto alla cittadinanza, forse in piazza dell’Unione Europea a Montelupo (da confermare), davanti al Municipio dove Frosini si è impegnato, a pochi passi da tutti quei posti che ha abitato coraggiosamente e instancabilmente e per i quali, Mario, non morirà mai.

Ylenia Cecchetti