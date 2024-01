Addio a Lina, la “Ricciola“: "Amata per il suo sorriso"

Non c’è un gambassino che non la conosca o che non l’abbia incrociata almeno una volta nella vita. La "Ricciolina", come tutti la chiamavano in paese, era un pilastro della comunità, memoria storica e colonna portante di Gambassi Terme dove aveva contribuito a fondare l’Auser locale. Lina Stricchi se ne è andata all’età di 95 anni, ricoprendo fino agli ultimi suoi giorni un ruolo attivo nel mondo dell’associazionismo locale.

"Lunedì prossimo - racconta l’attuale presidente dell’Auser di Gambassi Terme, Gigliola Burresi - festeggeremo i trent’anni dell’iscrizione di Auser nel registro delle associazioni. Una giornata di festa per tutti noi, ma in particolare lo sarebbe stata per la nostra Lina, protagonista assoluta di questa realtà. Era una donna molto moderna per l’epoca in cui è nata ed è vissuta. Ha fatto tante cose importanti ed era amata per il suo carattere e la sua cultura. Era sempre attiva nel consiglio direttivo e veniva consultata per ogni decisione".

Sarta molto apprezzata, la "Ricciola" aveva un talento naturale per taglio e cucito. "Era una delle sarte di paese - ricorda il figlio Roberto con affetto - Sapeva tagliare e cucire capi complessi come tailleur e abiti da sposa pur non avendo mai frequentato la scuola. Andava ad occhio, aveva gusto, il saper fare e la manualità di una volta". Dettava la moda, Lina, e faceva tendenza a Gambassi Terme in quegli anni.

"Non usciva mai di casa senza il tacco ed il corsetto". Donna gioiosa, dedita alla socialità, "viveva per la gente e per i contatti umani" giura chi l’ha conosciuta davvero. Avrebbe compiuto 96 anni a luglio ma aveva mantenuto l’allegria, il sorriso e quelle sfumature tipiche del suo carattere fino alla fine. Sposata con un altro personaggio storico di paese, Romolo Renieri, Lina sarà ricordata per tante iniziative di cui si è resa promotrice e protagonista.

"Fece parte del partito socialista e subito dopo la guerra si incaricò di fare il giornale parlato - spiega ancora il figlio - C’erano tanti analfabeti a quel tempo in paese. E allora lei prendeva il megafono e leggeva le notizie da prima pagina alla gente, in piazza". L’organizzazione degli eventi per l’8 marzo la appassionavano così come il teatro; scriveva i testi degli spettacoli che i ragazzini avrebbero poi recitato. I funerali della donna si terranno alle 14.30 di oggi alla chiesa di Cristo Re a Gambassi Terme.

Ylenia Cecchetti