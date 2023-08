Addio a Francesca Allegri Mondo della cultura in lutto

La Valdelsa piange l’improvvisa scomparsa di Francesca Allegri. Ed è tutto il mondo della cultura, oggi, a essere in lutto. Nata a Castelfiorentino ma residente a Certaldo, la 72enne è stata direttrice della Casa Museo di Boccaccio, consigliera della Società Storica della Valdelsa, autrice e divulgatrice molto apprezzata sul territorio. Scrittrice e saggista, docente di lingua e letteratura latina, ha lavorato anche all’istituto Enriques di Castelfiorentino, dove attualmente insegna il marito Massimo Tosi, anche lui saggista e illustratore. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno inondando i social. "Quando se ne va un nostro insegnante - ricorda un collega - se ne va un pezzo di noi. Era una donna di grandissima cultura, una mente affascinante, alla quale ho sempre guardato con ammirazione. Un perfetto connubio di autorevolezza, sorrisi e ironia". Esigente, sincera, attenta osservatrice. La ricorda l’associazione archivio Gino Terreni: "con Francesca se ne va una fetta della cultura valdelsana, ma soprattutto un’amica sincera". Punto di riferimento della vita culturale valdelsana, studiosa della storia di Certaldo, donna d’arte e di letteratura, Allegri lascia un grande vuoto. "Con la sua scomparsa - dicono da Valdelsa Letteraria - il nostro territorio è senza dubbio più povero". "Se ne va una persona che ha fatto del mondo della storia e della cultura della Valdelsa (e non solo) una ragione di vita - ha detto l’assessore alla cultura di Castelfiorentino Claudia Centi - Grazie Francesca per i tuoi insegnamenti profondi e la tua ironia pungente". Nel tempo, Francesca è stata tante cose, come ricorda la Società Storica della Valdelsa, "e in tutte le attività ha sempre espresso una cifra personale e di grande onestà intellettuale. A Massimo Tosi, compagno di una vita, esprimiamo tutta la nostra vicinanza". "Siamo vicini all’artista Massimo Tosi per la perdita della moglie Francesca Allegri – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’associazione nazionale Case della Memoria -. La ricordiamo con affetto e stima. Da lei e da una sua idea ha avuto inizio la nostra avventura: nel 2004, dalla Regione ebbe il compito di censire le case dei personaggi illustri toscani. In seguito, volle costituire un’associazione. In sua memoria continueremo a valorizzare e far crescere la nostra realtà associativa".