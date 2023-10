Addio a Cecconi, mastro vetraio

EMPOLI

E’ venuto a mancare, all’età di quasi 92 anni, Giovanni Cecconi, mastro vetraio, storico sindacalista, con un passato da giovane dirigente nel Partito comunista empolese. Nato a Empoli, Cecconi ha iniziato a lavorare molto presto a causa della prematura scomparsa del babbo. Entrato in vetreria, prima come soffiatore, ha acquisto velocemente esperienza diventando mastro vetraio. Ha svolto questo mestiere per 42 anni, in diverse aziende empolesi. In una di queste ha incontrato Gigliola Musetti, quella che poi è diventata sua moglie (lei rivestiva i fiaschi) e che gli è stata accanto per 70 anni. Durante la sua carriera è stato anche sindacalista.

Cecconi nasce in una famiglia per metà socialista (il babbo) e per l’altra metà democristiana (la mamma). Lui, invece, fin da giovane aderisce al Partito comunista dove diventa uno dei dirigenti della sezione giovanile. Prima iscritto alla Cgil, decide di restituire la tessera perché contrario a certe battaglie. Quindi ha aderito alla Cisl. Una volta andato in pensione si è avvicinato alla corrente centrista per poi abbracciare politicamente il centrodestra sostenendo il nipote Andrea Poggianti. "Nonno non è mai mancato a un evento politico – ricorda Poggianti – E’ sempre stato il mio primo consigliere".