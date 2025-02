Addio a Campigli. Lo sport perde una ’colonna’

Una comunità in lutto e in particolare il mondo dello sport che perde una delle sue figure di riferimento. All’età di 88 anni è venuto a mancare Pilade Campigli, professore di educazione fisica di tantissimi di castellani, presidente dell’associazione Dromos e persona conosciutissima. Campigli era nato a Gambassi Terme, ma aveva sempre vissuto a Castelfiorentino. Ha insegnato a generazioni di castellani lo sport nel vero senso della parola e fatto nascere attività ad esse collegate che altrimenti non sarebbero mai nate. Per chi ha avuto occasione di conoscerlo e lavorarci insieme era "un’istituzione, una brava persona, un maestro di vita, un uomo colto ed intelligente ma sopratutto umile, dote che non hanno tante persone".

In queste ore sono in tanti, anche sui social, a ricordarlo con affetto. Tra questi anche l’ex sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, che è stato un suo allievo e non solo. "Con Pilade – racconta Falorni – avevo un legame personale davvero stretto, dato che non solo era stato anche il mio prof di educazione fisica alle scuole medie, ma preparatore atletico col basket, e soprattutto nostro mentore e guida nelle avventure fatte con la scuola Ridolfi ai campionati nazionali di basket, che avevano portato la piccola scuola di Castelfiorentino prima ad essere 3ª in Italia, e poi 1ª, sia con la squadra maschile che con quella femminile. Pilade era una persona straordinaria, volitiva, caparbia e tenace. Dobbiamo a lui l’introduzione sul territorio di attività sportive innovative, ad esempio l’atletica leggera, motoria, orienteering, e tanto, tanto lavoro a servizio della comunità. Un abbraccio, di cuore, alla sua famiglia".

Il funerale si terrà domani alle 10 nella chiesa di Santa Verdiana.