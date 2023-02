Addio a Andrea Fontanelli Decano dei vigili urbani "Persona schietta"

Lutto nella comunità castellana. È morto Andrea Fontanelli, decano dei vigili urbani di Castelfiorentino, in pensione da qualche anno. Fontanelli aveva 69 anni , lascia la moglie Paola e il figlio Jacopo. L’ultimo saluto a Fontanelli è per domani alle 14.30 alla chiesa Santa Maria della Marca. Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, lo ricorda come "un caro amico". "Mi sono sempre trovato bene con Andrea – scrive Falorni su facebook – Persona schietta e che amava chi le cose gliele diceva in faccia: son sempre meno le persone così, purtroppo.

Le mie condoglianze alla famiglia, riposa in pace amico mio". Alle parole del sindaco si uniscono, in queste ore, quelle di tanti concittadini che hanno conosciuto l’agente della municipale, cui tutti gli riconosco competenza e professionalità.