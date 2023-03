Addio a Adrian, lo strazio infinito La bara si ferma davanti alla scuola L’ultimo saluto dei compagni

CASTELFIORENTINO

È mattino, c’è un’intera giornata di scuola davanti. La colazione di fretta e due parole con la mamma. "Ci vediamo stasera". Ma quella sera non è mai arrivata. Il cuore di Adrian Antonel Herbicianu si è fermato il primo giorno di primavera. La natura tutt’intorno pronta a sbocciare. E d’improvviso un presente spezzato, un futuro mancato. "Vuoto il banco, vuota la casa, vuoto il cuore di chi non riesce a trovare una ragione, un perché". L’omelia durante i funerali del 16enne di Castelfiorentino (originario della Romania) che ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso in classe, è stata profonda e toccante. La salma del giovane è arrivata nella chiesa di Santa Verdiana intorno alle 14,30. Prima però un corteo per ripercorrere i luoghi più significativi per il ragazzo. Dietro al feretro, l’auto della mamma Micaela e della sorella Adina. L’ultimo viaggio del giovane studente è partito dalla Pieve per far tappa all’istituto Enriques, dove ha sostato per qualche minuto di silenzio. Ai lati della strada, sui marciapiedi, il tempo si congela. Traffico bloccato, ragazzini a testa bassa. Il bagagliaio del carro funebre si richiude e Adrian saluta la sua scuola tra gli applausi di un cortile intero.

Di nuovo in marcia per passare davanti a casa e quindi giungere nella chiesa di via Timignano. Ad officiare la messa sono don Alessandro Lombardi e don Valentino Cheli. "Vedete con i vostri occhi l’affetto che vi circonda in un momento così delicato. Ci sono parenti, conoscenti, tanti amici e i compagni di scuola, ma anche persone semplicemente colpite da quanto accaduto: tutti ci stringiamo attorno ad Adrian". Vivo e palpabile l’affetto della chiesa, della comunità. La foto che Micaela tiene stretta a sé è un primo piano del figlio. Dietro il sole, davanti il mare. "Il mio sguardo si è posato su questa immagine - ha detto don Lombardi - Su occhi che sembrano guardare lontano, che quasi si perdono, uscendo dalla cornice. Adrian aveva i suoi sogni, era quello che ogni sera rientrava a casa col pallone sotto braccio. Come tutti desiderava poter vivere felice. Uno sguardo maturo e profondo, il suo. Caro Adrian, nessuno di noi sa perché quel primo giorno di primavera tutti sono tornati a casa e tu no. Sappiamo solo che i giorni che ci sono concessi sono una grande ricchezza. Noi che restiamo abbiamo una responsabilità: se possiamo fare il bene oggi, non aspettiamo domani".

Ylenia Cecchetti