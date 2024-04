Addetti alla gestione di magazzino merce

Azienda di Empoli è alla ricerca di addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. La figura ricoprirà numerose mansioni tra cui: ricezione merci, verifica corrispondenza merci con materiali in entrata, inserimento su gestionale di materiali in arrivo, distribuzione ai vari reparti, compilazione di bolle, spostamento materiali. È gradita esperienza pregressa nella mansione. Il ruolo prevede lavoro in piedi, buone capacità manuali e predisposizione al lavoro di gruppo. Richieste conoscenze informatiche, nello specifico di MS Office. Inoltre è necessario essere in possesso di patente B. Offerto contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità full time. C’è tempo fino

all’11 per candidarsi su www.lavoro.regione.toscna.it.