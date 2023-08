Ad agosto la chiusura sarà dal 7 al 19

EMPOLI

Con l’inizio di agosto per molte persone si avvicinano le vacanze, non a caso il prossimo week-end è uno di quelli a bollino rosso per quanto riguarda il traffico, ma anche alcuni servizi pubblici si prendono un meritato periodo di pausa. Nello specifico si tratta della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. La struttura di via Cavour effettuerà infatti la propria chiusura estiva al pubblico da lunedì prossimo 7 agosto fino a domenica 19 agosto. Per quanto riguarda l’orario di questo mese, quindi, fino al 5 porte aperte da martedì a sabato dalle ore 8.30 alle 13.30, mentre dal 21 fino al 26 agosto la biblioteca sarà aperta da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30. L’orario invernale tornerà invece in vigore da lunedì 28 agosto.

Per ciò che concerne infine il Punto prestito “Ti presto” al Centro Giovani Avane, in via Magolo 32, riaprirà il 5 settembre. Il Punto prestito “Ti presto” alla Casa della Memoria, in via Livornese 42, effettuerà apertura al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario pomeridiano, dalle 16 alle 19, e sarà chiuso dal 7 al 19 agosto. Si ricorda inoltre che, nel mese di agosto, il prestito interbibliotecario è sospeso.