Acea assume personale. Ecco come candidarsi

La multiutilities Acea assume a Firenze e Pisa per la società Ingegnerie Toscane srl, coinvolta nello svolgimento di servizi ed attività di supporto tecnico nel settore idrico-ambientale per conto di gestori del servizio idrico integrato. In particolare, l’azienda cerca un assistente direzione lavori e sicurezza, che dovrà essere in possesso di una laurea in ingegneria ambientale, civile o edile, avere l’abilitazione all’esercizio della professione, esperienza in gestione e controllo di attività di cantiere. Sono richieste, inoltre, abilitazione all’esercizio Cse-Csp, conoscenza della normativa di settore ed utilizzo di software per la contabilità lavori (Primus), Autocad e pacchetto Office. Per candidarsi: jobs.acea.it. Opportunità di lavoro in Toscana arrivano anche dal gruppo Hera, che a Pisa ricerca un assistente responsabile impianto rifiuti liquidi. Requisito preferenziale: laurea in ingegneria ambientale o ingegneria chimica. Per informazioni: www.gruppohera.itgruppolavora-con-noi.