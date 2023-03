Accordo di Comunità Oggi la firma del patto

L’appuntamento è per oggi alle 18,30. L’amministrazione comunale invita associazioni e cittadini all’incontro per la firma dell’accordo di comunità tra Comune, scuole, associazioni e altri enti per la definizione degli ambiti di intervento, delle finalità, dell’organizzazione e delle modalità di sviluppo della comunità educante. La comunità educante di Fucecchio, peraltro, lo

ricordiamo, è tra le 152 selezionate in tutta Italia dalla Fondazione ’Con i Bambini’ per un progetto di rafforzamento che coinvolgerà Shalom, capofila del progetto, il Comune l’istituto Montanelli Petrarca, Nosotras Aps, l’associazione Popoli Uniti e Forium. Alla base della proposta, l’esperienza promossa dal Comune con l’iniziativa de ’La Scuola in Comune’ che vede la collaborazione tra servizi comunali, la scuola e il territorio e che ha dato vita a un coordinamento di 46 enti pubblici e del terzo settore locali che fanno parte della comunità educante. La firma di oggi è un momento importante nell’ambito delle politiche educative, sociali e culturali.