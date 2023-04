Accoglienza in Comune Appalto per tre anni

Il Comune di Fucecchio dà il via ad un’indagine di mercato per proseguire l’affidamento in appalto del servizio di accoglienza ed informazione ai cittadini per ulteriori tre anni. Un servizio che andrà dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026. Al centro, appunto, quale principale servizio, quello dell’accoglienza al cittadino svolto da personale appositamente formato con il quale l’utente ha il primo impatto all’arrivo in Comune: si tratta di un lavoro di orientamento dell’utente che deve capire ad esempio a quali uffici rivolgersi per il disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche che intende svolgere.

Nei giorni scorsi la giunta ha deciso di proseguire il servizio di accoglienza e informazione affidandolo all’esterno per ulteriori tre anni con l’obiettivo di mantenere gli attuali standard qualitativi e quantitativi del servizio. L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata. Alla gara saranno invitati tutti gli operatori economici qualificati che ne faranno richiesta.