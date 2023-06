Accoglienza e solidarietà I piccoli ambasciatori di pace tornano a Castelfiorentino

Vivono nel Sahara occidentale, una terra al confine tra il Marocco e la Mauritania e da quasi mezzo secolo lottano per la propria libertà e il proprio diritto all’autodeterminazione. Castelfiorentino si prepara ad accogliere i bambini Saharawi: i "piccoli ambasciatori di pace" arriveranno nel comune valdelsano il 10 agosto per restare fino al 20. Ma sono già tante le iniziative per conferire a questa accoglienza una degna cornice, sensibilizzando ed informando la popolazione sulla situazione di chi, dopo decenni, è costretto a vivere ancora da rifugiato nell’arido deserto dell’Hammada. Venerdì 30 alle 20 l’associazione "Hurria" organizza al Circolo Puppino di via Galvani una cena di solidarietà, al termine della quale presenterà il progetto di accoglienza. A seguire, un concerto del Mirincoro, musica popolare del mondo. In contemporanea, al Circolo Il Progresso è stata aperta la mostra "Saharawi, Oltre l’attesa", di Renato Ferrantini, che si sviluppa su un percorso visivo e descrittivo di 25 immagini di grande formato accompagnate da alcuni pannelli esplicativi, con racconti e interviste realizzate nel campo dei rifugiati. La mostra è curata da Stefano Corso e rimarrà aperta fino a domenica 2 luglio. La si potrà visitare ad ingresso libero il lunedì e il venerdì dalle 18 alle 20, il sabato anche dalle 9 alle 13 e domenica a partire dalle 11.

"Gli obiettivi che ci poniamo – osserva Andrea Mezzetti, presidente dell’associazione Hurria - sono in linea con quelli degli anni passati. Effettuare uno screening sanitario, offrire loro un’occasione di crescita culturale attraverso il vissuto nel mondo occidentale, infine dimostrare una solidarietà concreta fatta di incontri con tante realtà, con le persone. Siamo fiduciosi che gli abbracci che riceveranno saranno riportati anche alle loro famiglie".

"È una gioia – aggiunge l’assessore alla cooperazione internazionale, Francesca Giannì – anche quest’anno per il Comune collaborare con l’Associazione Hurria. Dalla mostra si colgono tante sfumature della vita quotidiana di questo popolo: la sofferenza e le privazioni alimentari, la carenza di cure mediche, ma anche l’orgoglio e il desiderio di libertà, la speranza di una indipendenza a lungo coltivata e sempre negata. Un bel documento per conoscere i Saharawi. Insieme possiamo fare tanto per loro".