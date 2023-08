Accoglienza e integrazione migranti L’Unione dei Comuni cerca fondi La partecipazione al bando “Fami“

L’Empolese Valdelsa si mette in proprio per la gestione e l’integrazione dei rifugiati. L’obiettivo attualmente sul tavolo della programmazione è reperire fondi grazie ad un bando ministeriale, il Fami, che ha tra i suoi capitoli di spesa anche quello relativo alla "promozione dell’autonomia sociale ed economica" dei richiedenti asilo. L’approccio è di tipo integrato e la proposta progettuale viene effettuata a livello di Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa per rafforzare le azioni già attuate nel Sistema Accoglienza Immigrazione (Sai) in ambito lavorativo e in ambito abitativo.

"Nel 2023 l’arrivo di nuovi cittadini stranieri attraverso sbarchi è raddoppiato - sottolinea Brenda Barnini, sindaca di Empoli delegata all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa a Casa e immigrazione - e siccome Governo e Parlamento non fanno niente per gestire in modo diverso il fenomeno dell’immigrazione, i Comuni e il terzo settore lavorano quotidianamente per creare percorsi di inclusione che trasformino condizioni individuali di fragilità in opportunità per le comunità. Per questo, come Unione dell’Empolese Valdelsa vogliamo partecipare a questo bando che ci consentirà di dare un’occasione di integrazione a coloro che nei prossimi mesi usciranno dai centri di accoglienza straordinari".

L’avviso del Ministero è infatti rivolto agli enti locali titolari di progetto Sai per la presentazione di progetti finalizzati alla promozione dell’autonomia sociale ed economica dei titolari di protezione internazionale e dei neomaggiorenni, presenti nel sistema e in uscita dai centri di accoglienza. Intende valorizzare e sostenere la rete degli enti locali nella definizione e realizzazione di "Piani individuali di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale" in uscita dai centri di accoglienza, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e ai nuclei familiari.

E’ un’occasione importante per rafforzare i servizi del Sai con attività a essi complementari, che intervengano nell’ambito dell’inserimento abitativo, centrale in questo avviso, nell’accompagnamento al lavoro, nel supporto alla salute e alla genitorialità e nei percorsi di inserimento sociale. Attualmente il Sistema Accoglienza Immigrazione dell’Unione dei Comuni ospita 114 soggetti tra uomini adulti, neomaggiorenni, nuclei monogenitoriali, nuclei familiari provenienti dall’Ucraina, dall’Afghanistan e dal Marocco.

L’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa parteciperà al bando insieme a una rete di partner, esperti in merito al tema dell’accoglienza e dell’integrazione, così da potersi avvalere di competenze specifiche nella fase di progettazione degli interventi da porre in essere.

