"Accessi vascolari Serve una cultura"

È stato un confronto molto partecipato che ha permesso agli esperti di interfacciarsi su un tema molto importante. Tra i protagonisti anche il dottor Rosario Spina, direttore Anestesia e Rianimazione Empoli che, come delegato toscano della società scientifica, nei giorni scorsi ha partecipato al congresso interregionale Ivas (Italian Vascular Society). Il tema al centro del convegno? Creare una cultura sugli accessi vascolari e difendere il patrimonio venoso dei pazienti. L’accesso venoso rappresenta uno dei momenti importanti nel processo di cura del paziente, scegliere il giusto dispositivo, posizionarlo e gestirlo nella maniera corretta, significa migliorare la qualità di vita del paziente, ridurre le complicanze e i costi. Risulta di primaria importanza implementare la professionalità degli operatori sanitari per migliorare anche lo stato di salute del paziente mediante lo sviluppo della buona pratica nel campo specifico dell’accesso vascolare.

"Durante la giornata - sottolinea il dottor Spina - è emerso molto chiaramente come il ruolo centrale sia rappresentato dalla multi professionalità e dalla formazione di team con competenze specifiche per l’inserimento e la gestione dei dispositivi venosi nei vari setting ospedalieri, in area oncologica e sul territorio".