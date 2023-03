Accademia della Crusca Incontro con gli alunni

"Giusto, sbagliato,dipende" se lo chiedono molti docenti insieme ai collaboratori dell’ Accademia della Crusca, Gianluca Barone e Matilde Paoli che, con grande onore per la scuola di Fucecchio, sono venuti a raccontare al Montanelli Petrarca un po’ di storia della lingua, curiosità dialettali, neologismi e a ricordare che la Crusca, da secoli il punto di riferimento in Italia e nel mondo per tutto ciò che riguarda la lingua italiana, dà una risposta alle tante domande che vengono poste da chi,per la lingua italiana, nutre ancora interesse. Lessico, etimologia, grammatica, sintassi, punteggiatura, errori ricorrenti ed equivoci vengono spiegati con semplicità.

L’Accademia dunque è presente e si fa portavoce dei cambiamenti linguistici in atto, collabora con le scuole e organizza laboratori per studenti di ogni età. Un ringraziamento particolare – spiega una nota – a tutti i docenti che intervenuti e al professor Alberto Malvolti, presidente della Fondazione Montanelli-Bassi e professor Giancarlo Carmignani linguista.