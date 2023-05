Abusi edilizi su sette strutture, denunciato imprenditore agricolo

Attività edilizia in assenza di autorizzazione. In particolare si tratta di attività di costruzione di strutture dedicate alla zootecnia. Sono stati i militari della stazione carabinieri forestale di Tavarnelle Val di Pesa, unitamente alla polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ad effettuare un attività di accertamenti mirati e capillari, mettendo sotto la lente un’azienda agricola nel Comune di Certaldo e, più segnatamente, in località Stabbiese di Sopra per presunti abusi edilizi in area rurale.

Dalle verifiche eseguite, dalla documentazione fotografica reperita in loco e dalla consultazione delle banca dati della Regione Toscana "Geoscopio" sono stati rilevati – è emerso – una serie di illeciti, per la costruzione di manufatti, in un arco temporale che va dal 2016 al 2023. All’interno dei manufatti rilevati è svolta un’attività di allevamento zootecnico da latte.

La costruzione dei manufatti è qualificabile, secondo gli inquirenti, come intervento di nuova costruzione – ai sensi delle disposizioni di legge in vigore – e, più in particolare nella tipologia che la normativa inquadra come "realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

Alla luce di quanto emerso è stato contestato, a carico del proprietario e del titolare dell’azienda agricola, il reato previsto dalla legge vigente in materia edilizia contestando allo stesso "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire" per aver nell’arco temporale 2017-2023 costruito, trasformato e utilizzato sette strutture classificate come interventi di nuova costruzione, trasformando in via permanente il suolo inedificato. All’esito di tutti gli accertamenti di rito e di legge l’uomo è stato denunciato.