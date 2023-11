Abusi e violenze. Aumentano le vittime. Il drammatico primato dell’Empolese Valdelsa

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

"In termini assoluti l’area da cui proviene la maggior parte delle persone è sempre l’Empolese Valdelsa". E’ quanto recita il quindicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana: un’analisi dei dati dei centri e delle reti antiviolenza che si sofferma in particolare sugli ultimi tre anni. I numeri sono impietosi: per tutte le tipologie di intervento (codice rosa, problematiche di violenza di genere, sfruttamento sessuale, abuso sessuale e violenza assistita) il numero di schede raccolte dal Servizio di emergenza urgenza sociale regionale (Seus) nell’Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore supera di gran lunga quello degli altri territori. Soltanto nel 2022 sono state 193, seguite dalle 153 della Bassa Val di Cecina e Val di Corni e le 121 del pratese. Esaminando solo le schede di presa in carico di violenza su donne, anche in questo caso l’area dell’ex Asl 11 conserva il triste primato con 36 interventi. Completano il podio sempre il pratese con 31 schede e la Bassa Val di Cecina e Val Cornia con 30. Continuando a ’leggere’ le tabelle del rapporto si scopre che le donne che si sono rivolte al centri antiviolenza nel 2022 sono 201 nell’Empolese Valdelsa Valdarno, pari al 6 per cento del totale regionale, delle quali il 74 per cento sono italiane.

Ma ci sono altri dati che fotografano con drammatica chiarezza il problema. Sono quelli del Codice Rosa al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Dall’inizio dell’anno gli operatori hanno preso in carico 66 casi di maltrattamenti di adulti, di cui 31 donne italiane e 35 straniere. Tra questi ci sono anche 4 casi di uomini maltrattati (due italiani e due stranieri). Dieci sono stati i casi di maltrattamenti su minori, di cui due di sesso maschile; sei invece riguardano abusi sessuali. In totale, dunque, sono 82, da gennaio, le avvenute prese in carico come Codice Rosa, che l’Asl Toscana centro ricorda essere un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Al pronto soccorso tutte le situazioni di violenza ricevono risposta immediata di emergenza urgenza con precise procedure di allerta e attivazione dei successivi percorsi territoriali. Allo stesso tempo, la violenza può essere raccontata e accolta anche prima che accada l’azione violenza in emergenza, in qualsiasi ambito ambulatoriale o di degenza di pertinenza socio-sanitaria del territorio Empolese Valdarno Valdelsa. I luoghi di ascolto e di cura, come possono essere l’ufficio dell’assistente sociale territoriale, il consultorio, i servizi specialistici, rappresentano spazi privilegiati di accoglienza per le persone e nodi fondamentali della rete Codice Rosa, in grado di stabilire connessioni rapide per l’attivazione di percorsi territoriali a sostegno delle vittime, nell’ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale. "La rete territoriale Codice Rosa prevede, nella sua organizzazione, un team multidisciplinare costituito dalla referente territoriale e dai professionisti dei servizi sanitari e sociali, ed opera in sinergia con pronto soccorso, enti, centri antiviolenza e associazioni", spiega Loredana Moraru, referente territoriale Rete Antiviolenza - Codice Rosa".

Nel 2023, la rete territoriale Codice Rosa Empolese Valdarno Valdelsa ha accolto la richiesta di aiuto da parte di 127 persone vittime di violenza, con 86 figli minori vittime di violenza assistita. Si tratta di 213 persone che si sono rivolte alla rete, sia in conseguenza ad un evento accaduto in emergenza, sia in regime ordinario. La rete Codice Rosa ha rafforzato l’attenzione e l’impegno per tutelare e proteggere le vittime di violenza e la maggior emersione dei casi di violenza lo dimostra. Lo scorso anno venivano registrate, nello stesso periodo, 128 persone vittime di violenza diretta e assistita contro 213 persone nel 2023.