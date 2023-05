Abitare la prossimità Idee a confronto

Nuovo incontro con ’ReciproCittà’, rassegna organizzata dal distretto dell’Economia civile insieme al Comune empolese per riflettere sulle azioni da mettere in campo per sostenere la comunità e contribuire a rendere la città più che mai vivibile e accogliente. Martedì prossimo alle 18 alla libreria San Paolo Libri & Persone ci sarà la presentazione del libro ’Abitare la prossimità - Idee per la città dei quindici minuti’ di Ezio Manzini. L’autore dialogherà con il sindaco di Empoli, Brenda Barnini.