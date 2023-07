Abbandono rifiuti Verifiche capillari Scattano multe salate

EMPOLI

L’inciviltà non va in vacanza. Il lavoro di controllo sul territorio non si ferma, con un unico obiettivo: scoraggiare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti. Ogni mese l’amministrazione comunale di Empoli, la polizia municipale dell’Unione e Alia redigono un report con le "note dolenti". I risultati relativi al mese di maggio non fanno ben sperare. L’elenco delle infrazioni è lungo. Gli ispettori ambientali di Alia hanno trovato quantità importanti di rifiuti soprattutto nell’area camper di via I Maggio. Sono 134 i controlli e le verifiche effettuate a maggio, 272 le ispezioni e quattro le sanzioni per un valore di 600 euro. Cinque le multe elevate nello stesso periodo gli agenti della municipale per abbandono rifiuti. I luoghi prediletti da chi non si fa scrupoli ad inquinare l’ambiente? Via dell’Olivo, dove è stata rivenuta una grande quantità di sacchi di plastica colmi di rifiuti urbani misti, ad opera di ben quattro trasgressori diversi. E poi via della Piovola, dove sono stati scaricati rifiuti domestici provenienti dalla ripulitura di un appartamento. Gli autori del reato sono residenti nel Comune di Cerreto Guidi, uno di Vicopisano. La polizia municipale sta indagando anche su abbandoni in terreni sia privati che pubblici, per i quali non si escludono provvedimenti penali. "Proseguiamo con un’attività di controllo capillare sul territorio, nella speranza di ridurre il numero di persone e aziende che continuano con queste azioni tristi – sottolinea l’assessore all’ambiente, Massimo Marconcini - L’appello è ad avere rispetto dell’ambiente. Le segnalazioni dei cittadini aiutano".