Letti, materassi e anche un divano abbandonati lungo la Pesa: intervengono i carabinieri

Scandicci (Firenze), 17 luglio 2023 – Lungo il ciglio di sponda della Pesa a San Vincenzo a Torri, all’altezza del campo sportivo, i carabinieri forestali di San Casciano (attivati da una segnalazione della Centrale Operativa Carabinieri di Firenze) hanno trovato di tutto: materassi e materiale tessile di vario genere, due letti con doghe in legno, un divano, alcune tende veneziane parasole e vario altro materiale tessile dismesso.

I militari hanno ispezionato i rifiuti abbandonati e trovato una scatola di cartone per imballaggio con il nome di una società di Montelupo Fiorentino. Il titolare della ditta, sentito in merito all'abbandono dei rifiuti riconducibili alla sua attività, ha ammesso di avere autorizzato al ritiro una persona di sua conoscenza. Il produttore dei rifiuti non si era preoccupato di verificare se il soggetto a cui affidava i rifiuti fosse autorizzato alla gestione né di sapere quale sarebbe stata la loro destinazione finale. E’ stato dunque segnalato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.

Al responsabile spetta provvedere alla rimozione dei rifiuti entro un tempo indicato dalla polizia giudiziaria dopodiché viene disposta l’ammissione al pagamento, in sede amministrativa, di una somma corrispondente a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (in questo caso 6.500 euro) che consente l’estinzione del reato contravvenzionale.