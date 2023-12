Abbandono di rifiuti. Raffica di sanzioni

Ancora un giro di vite all’abbandono dei rifiuti. Prosegue senza sosta l’attività di controllo svolta dagli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali Spa e dagli agenti del settore ambientale della polizia municipale di Empoli, per scoraggiare e ridurre il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Nel lavoro portato avanti non ci sono soltanto le sanzioni ma anche una predisposizione a sensibilizzare la cittadinanza verso comportamenti più corretti.

Nel mese di ottobre gli abbandoni si sono concentrati soprattutto nel centro cittadino, vicino alle campane di conferimento del vetro, ai cestini urbani con un uso improprio degli stessi. Un fenomeno che viene riscontrato anche nelle frazioni. Gli ispettori di Alia hanno effettuato 60 controlli e verifiche, 138 ispezioni, emesso 3 sanzioni per un valore di 450 euro. gli agenti di polizia municipale, a seguito della segnalazione di un cittadino in merito all’abbandono di un frigorifero sulla banchina in via Valdarno ad Empoli, sono intervenuti immediatamente con una pattuglia del pronto intervento e, svolgendo le indagini, sono riusciti a risalire al responsabile del gesto che è stato sanzionato per 150 euro.