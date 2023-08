Abbandono dei rifiuti Adesso è lotta aperta Pronte tre ’fototrappole’ per i 29 siti più a rischio

di Andrea Ciappi

Da anni, Montespertoli ed il suo scorcio di bellissimo Chianti combattono contro la piaga delle discariche abusive. Che hanno ‘attirato’ anche inchieste penali. Ora, il Comune si dota di 3 “fototrappole“, modello avanzato di videosorveglianza, che a turno (e a sorpresa) vigileranno sui ben 29 siti individuati dove i rifiuti sono abusivamente abbandonati. La decisione è stata presa in consiglio: la delibera è già operativa. E la giunta ha rafforzato il concetto via social. Si va a ‘caccia’ di chi lascia i rifiuti nei campi. Dunque, i 29 siti individuati e dove a turno sarà attiva la videosorveglianza per una settimana (alcuni dei quali come detto, in passato, anche oggetto di indagini): via Botinaccio, via Castiglioni (oltretutto oggetto, quest’ultima, di un itinerario trekking di interesse europeo e molto visitata dai turisti), Sp 4 Volterrana , via Mandorli 5, via Gricciano, Volterrana Nord, Via Volterrana Sud, via Montelupo, via Ribaldaccio, via Poppiano, via della Leccia, via Tresanti, via San Piero in Mercato, via Trecento, via Polvereto, via Virgignolo, via Ortimino, via Nebbiano, via Paterno, via Coeli Aula, via Voltiggiano, via Marconi, di nuovo altri tratti della Volterrana più lontani dall’area urbana, Sp 51 via Valdorme, Sp 79 via Lucardese 26, Sp 80 via del Virginio, Sp 81 via Romita, Sp 93 via Certaldese, Sp 125 via Lungagnana.

Insomma, una lista lunghissima, che prende varie zone del territorio di Montespertoli che - ricordiamo - è anche la ‘capitale’ di produzione del vino Chianti. Ciò spiega più che mai perché la giunta è voluta intervenire anche via social per annunciare questo giro di vite. La gestione dell’impianto di videosorveglianza e quindi dello spostamento delle ‘fototrappole’ nelle localizzazioni individuate è riservata al comando di polizia municipale, con il supporto dei servizi tecnici e manutenzioni del Comune. Proprio il comando negli anni scorsi, insieme ai Carabinieri Forestali, aveva scoperto discariche anche con rifiuti speciali e pericolosi, sotterrati, facendo scattare immediatamente indagini penali. Non è solo questione di decoro bensì anche di salute pubblica e della qualità delle acque di falda.