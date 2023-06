A veglia sulle aie Raffica di eventi sotto le stelle

Una festa della tradizione. A Montespertoli torna la 12esima edizione di "A veglia sulle aie", l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con le aziende locali. Dal 21 giugno al 5 settembre, ogni sera, a rotazione, i cortili e le cantine di 9 aziende agricole ed agrituristiche del paese riapriranno le loro porte per accogliere visitatori provenienti da ogni dove. La manifestazione offrirà un ricco cartellone di eventi a prezzi popolari, organizzati dalle aziende, tra degustazione di vini accompagnati da ottimi prodotti di filiera, cene con musica, laboratori sui mestieri agricoli, incontri, passeggiate e attività varie, pensate anche per i più piccoli. Sarà un’occasione per condividere momenti di convivialità e vivere a pieno l’esperienza toscana, unendo residenti, turisti e amanti del buon vino e del buon cibo.

Le aie delle aziende partecipanti si trasformeranno in luoghi dove la bellezza, l’ospitalità, la natura e il buon cibo si fonderanno in un’esperienza indimenticabile. Riscoprendo l’antica tradizione delle veglie toscane, i visitatori potranno riunirsi attorno a un tavolo e un bicchiere di vino, immergendosi nell’atmosfera unica che solo la campagna toscana può offrire. L’evento – spiega una nota – rappresenterà un’opportunità per immergersi nella cultura toscana, gustando i sapori genuini della tradizione locale.

Questo il programma La Fattoria La Leccia, dal 21 al 27 giugno, apre l’edizione 2023. Proseguono la Casa di Monte dal 28 giugno al 4 luglio, Tenuta Moriano dal 5 luglio all’11 luglio, l’Azienda Agricola Ammirabile dal 12 luglio al 18 luglio, la Fattoria la Gigliola dal 19 luglio al 1º agosto, di nuovo l’Azienda Agricola Ammirabile dal 2 agosto all’8 agosto, il Podere Paglieri dal 9 agosto al 15 agosto, l’Agricampeggio Cipollatico dal 16 agosto al 22 agosto, Le Fonti a San Giorgio dal 23 agosto al 29 agosto e chiude la kermesse l’Agriturismo Manetti dal 30 agosto al 5 settembre. Cene sotto le stelle a base di piatti della tradizione, specialità contadine, pizze gourmet, monologhi teatrali, tornei di burraco, laboratori creativi, musica live, enotrekking, visite in cantina e merende in campagna sono solo alcune delle attività proposte per trascorrere serate divertenti e all’imsegna delle delizie locali.