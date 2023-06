A tutta ceramica Si alza il sipario sul festival

Si alza il sipario su “Cèramica 2023“ a Montelupo. Domani alle 18, infatti, il taglio del nastro del sindaco Paolo Masetti in piazza della Libertà darà il via a tre giorni di eventi e iniziative. Sono trascorsi 30 anni dalla prima edizione di quella che si chiamava “Festa della ceramica”, 40 anni dall’inaugurazione della prima sezione del Museo della ceramica e 50 anni dalla scoperta del pozzo dei Lavatoi. Da qui la scelta di avere come filo conduttore di questa edizione la “Macchina del Tempo”. Un omaggio alle tappe che hanno portato Montelupo a riscoprire la storia di centro di fabbrica della maiolica in Toscana, di riappropriarsi delle opere qui prodotte, esposte in tutto il mondo e di guardare al futuro poggiandosi su solide fondamenta. Emblema di questa evoluzione è la scalinata realizzata in piazza Gelasio Centi, in cui sono stati riprodotti in ordine cronologico i decori della ceramica dalle aziende del territorio che hanno risposto ad un avviso della Fondazione Museo Montelupo. Molte le esposizioni d’arte, mentre il quartiere del Palazzo Podestarile, la Fornace e il Mmab (Montelupo Museo Archivio Biblioteca) ospiteranno le project room degli artisti.

Ancora la mostra “Us &Them. Generazioni a confronto”, a cura di Christian Caliandro propone un confrontodialgo fra due diverse generazioni di ceramisti, con opere di artsti e artigiani montelupini. Fra le tante esposizioni ospitate nelle sale del Museo della ceramica troviamo “Rosso di Montelupo deconstructed”, l’installazione appositamente realizzata da Eloisa Gobbo (vincitrice del premio di residenza della Fondazione Museo Montelupo assegnato dalla Biennale di ceramica contemporanea di Manises) che entra a far parte della collezione permanente del museo. Spazio pure a spettacolo e intrattenimento con tre appuntamenti previsti sul palco centrale di piazza dell’Unione Europea, oltre a parate itineranti e performance a cura delle scuole di danza del territorio. Infine, in arrivo da tutta Italia e dall’estero circa quaranta espositori, che troveranno posto per le strade del centro storico. Gli orari: domani 18-24; sabato e domenica 10-13 e 18-24.