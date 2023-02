A teatro la disabilità che diventa abilità

Nuovo appuntamento settimanale con il teatro per le scuole al Nuovo Pacini di Fucecchio, dove oggi alle 10 arriva ’YoYo Piediruota’ di Maurizio Bàbuin, Aicardi, Cischino e Ferrero con Arianna Abbruzzese e Marco Ferrero. E’ la storia di Giovanni e di Giorgia. Lui, da tutti chiamato Yo, troppo alto e con due grandi piedi per correre. Lei, da tutti chiamata Yo, troppo orgogliosa e con due grandi ruote per forza. A entrambi piacciono le cose che rotolano o saltano, di qualsiasi genere. E tutto quel che si può trovare per buttarle dentro. Prima di incontrarsi erano un po’ più soli. Non c’è molto che possa aiutarli a farli diventare amici, se non quella palla che si butta dentro un canestro e poco altro. Ma a volte basta poco per fare accadere tanto. Il progetto ’YoYo piediruota’ nasce dal desiderio di raccontare la disabilità che incontra l’abilità; in questo caso abilità intesa sia nell’accezione di normodotati sia nella capacità di rendere abile e quindi speciale un corpo nel compimento di un atto fisico performativo come potrebbe essere in questo caso uno sport: il basket. E’ la scoperta e l’accettazione di se stessi e conseguentemente dell’altro. Di tutti gli altri. Sarà probabilmente una strada faticosa e piena di difficoltà e che durerà tutta una vita.