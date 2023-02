A Serravalle nuovi giochi per bambini. E saranno piantati anche 14 alberi di pero

Sono cominciati i lavori a Serravalle nella piazzetta accanto alla chiesa, dove è in corso la sostituzione delle pietre danneggiate, l’inserimento di nuove panchine e al centro sarà disegnato un gioco dell’oca per i bambini. Un intervento da 25.800 euro che sarà completato entro la primavera. Saranno sostituite tutte le attrezzature presenti, come panchine e cestini che mostrano segni di degrado e rottura, oltre a integrare la dotazione di alberi con nuovi elementi. E la nuova pavimentazione ludica farà il resto proprio grazie alla porzione ‘contenente’ gli elementi del Gioco dell’oca. Entrando nel dettaglio degli interventi, finalizzati a costruire aree totalmente accessibili in un’ottica di abbattimento delle barriere architettoniche, la pavimentazione-gioco sarà realizzata con gomma colata, drenante, antiscivolo e atossica, mentre le nuove panchine saranno in materiale riciclato e riciclabile. Il tutto per ridurre l’impatto dell’intervento e di un’assoluta attenzione alla tutela dell’ambiente supportata anche dalla scelta di inserire nuove alberature, per un totale di 14 piante: sei saranno sistemate sulla piazza che affaccia su viale delle Olimpiadi, otto nelle aiuole prospicienti il parcheggio. E’ stata scelta l’essenza di pero che non necessita di assidua manutenzione e garantisce una gradevole fioritura. La ditta appaltatrice dovrà farsi carico della manutenzione e dell’innaffiatura degli alberi per i tre anni successivi all’impianto con sostituzione in caso di compromissione della pianta.