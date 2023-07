"A Ponte a Elsa: Domani le Colonne Sonore che hanno Fatto la Storia - Quintett8ni in Concerto a EMPOLI"

EMPOLI

Proseguono gli appuntamenti musicali promossi dall’associazione empolese Il Contrappunto. Domani alle 21 alla parrocchia Santo Stefano a La Bastia di Ponte a Elsa tocca al concerto “Le più belle colonne sonore“ con Quintett8ni, un ensemble creato da 5 amici suonatori di strumenti ad ottone. I brani proposti da questa formazione, molti arrangiati ex novo, sono tratti da un vasto repertorio musicale che vede Bach vicino a Scott Joplin oppure Morricone a fianco dei Beatles, e via dicendo: note eseguite per non dimenticare, per ricordare una gioia, un sorriso una storia da grande schermo. Armonie per ogni evento musicale, un intrattenimento sui ricordi delle melodie che ci accompagnano durante la vita in tutto quello che viene abbracciato dalla parola Musica. Il quintetto si esibisce in teatri, ville, chiostri e castelli della Toscana, è stato invitato in più di una occasione al festival musicale di Savona. Il concerto verte su una serie di colonne sonore che, oltre ad attingere brani da film di successo, rappresentano anche quelle melodie che hanno maggiormente influenzato la nostra vita. Evento gratuito