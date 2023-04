A Pasqua la solidarietà è itinerante

Un racconto di amore, di rinascita e speranza, narrato sottovoce con il linguaggio dei fiori. Anche quest’anno l’associazione Amici dell’Hospice Onlus ha organizzato l’evento ’A Pasqua regala un’ortensia’ per aiutare a realizzare dei progetti dell’associazione in favore delle cure palliative del nostro territorio e sostenere l’Hospice San Martino. L’evento di solidarietà itinerante si è tenuto il 30 e 31 marzo a Empoli e il 2 aprile a Montelupo Fiorentino. Una prova di solidarietà e vicinanza: la grande generosità di molti contribuirà a rendere i progetti in programma sempre più realizzabili. L’ultima data per ritirare l’ortensia in occasione di Pasqua sarà giovedì, in piazzetta Cavour a Castelfiorentino, per tutta la mattinata.