A Palazzo Leggenda Nuovi arredi in arrivo

Si chiamerà Palazzo Leggenda e andrà ad ospitare la sezione Ragazzi della biblioteca comunale di Empoli. Nel complesso farà parte di un edificio recuperato e riqualificato in ogni suo dettaglio, nel rispetto della sua storia e delle sue caratteristiche. Ha preso il via nei giorni scorsi per poi concludersi nel mese di settembre l’intervento di velatura dei soffitti e restauro dei portali in pietra all’interno dell’ex convitto infermieri del complesso dell’ex San Giuseppe, un altro passo avanti nel percorso di recupero dell’edificio che affaccia su piazza del Popolo.

Dentro ci sarà spazio anche per locali per ufficio o sale riunioni, il cosiddetto urban center, e ancora per un’area espositiva temporanea oltre che per un punto desk per biglietteria, informazione e controllo degli accessi. I lavori in questione sono stati programmati durante l’esecuzione dell’appalto principale, quando sono emersi interventi di restauro da eseguire oltre a quello previsto. Le lavorazioni sono state valutate e definite con la direzione dei lavori e la funzionaria architetta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato. Si è quindi proceduto all’affidamento dell’incarico. Intanto è in corso la gara per la progettazione, la realizzazione e la posa in opera degli arredi e delle suppellettili per Palazzo Leggenda, un appalto da 270mila euro che permetterà di sviluppare le funzioni dell’edificio attraverso lo studio degli spazi e il loro conseguente allestimento: l’aggiudicazione dei lavori è prevista nel mese di settembre. Il piano fa parte del progetto "Hope. Home of People and Equality" promosso per recuperare e riqualificare edifici e spazi pubblici del centro storico. Il progetto, avviato dall’amministrazione comunale nel 2016 e oggi in corso di attuazione, persegue gli obiettivi del bando, prevedendo interventi integrati e intersettoriali. Sono interessati il complesso di San Giuseppe, posto in via Paladini, che comprende l’ex ospedale cittadino e l’ex convitto infermieri, e l’ex-Sert, edificio che prospetta su piazza XXIV Luglio e dove è stato recentemente inaugurato il condominio solidale.