A Monterappoli ecco le colonne sonore che hanno fatto storia

Archiviato con un grande successo di pubblico il concerto d’esordio al Chiostro della Chiesa a Santa Maria a Ripa con il direttore Massimiliano Caldi, accompagnato da Andrea Turini al pianoforte insieme all’orchestra Il Contrappunto. è già tempo di un nuovo appuntamento con la musica targata Il Contrappunto. Domani sera alle 21 a Monterappoli, presso il giardino dell’ex scuola materna, l’associazione empolese propone infatti il secondo concerto del cartellone estivo “Musiche da film. Rota, Morricone, Bacalov“.

Una serata ad ingresso gratuito con l’orchestra da camera fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta. Il programma prevede l’esecuzione di alcune delle compisizioni dei grandi maestri, che hanno fatto la storia del grande schermo. Istituita nel 1981 per volontà del maestro Lanzetta, l’ensemble è costituito da circa 40 elementi in grado di strutturarsi anche in agili formazioni cameristiche. Organizza concorsi nazionali ed internazionali. Ha al suo attivo oltre 1350 concerti, ottenendo sempre unanimi consensi di pubblico e di critica.