A Montagnana frittelle di nuovo protagoniste

La bellezza di riscoprire il ‘sapore’ pieno delle cose semplici, di paese, che sino a qualche anno fa si davano per scontate, e delle quali si è sentita terribilmente la mancanza durante lo stop forzato, o comunque le restrizioni, imposte dal Covid19: Montagnana questa primavera torna a ‘riabbracciare’ a pieno regime la Sagra delle Frittelle, da queste parti una vera e propria istituzione. Che nel post-pandemia è stata uno dei simboli della (faticosa) ripartenza. C’è la data. Appuntamento a domenica 7 aprile: il Comune di Montespertoli ha appena assegnato il patrocinio alla Casa del Popolo, che organizza l’evento. Montagnana è frazione collinare sulla via Volterrana, nel punto di valico tra le valli di Virginio e Pesa. E’ anche assai vicina a Firenze, e ciò rende la sagra una delle più classiche mete delle gite fuori porta. Anche perché, oltre alle celebri frittelle, non mancano certo prodotti del luogo come il vino rosso Chianti. La festa si svolge dal mattino alla sera nella vasta piazza degli Ulivi (motivo per cui potranno esserci modifiche alla viabilità). Nei prossimi giorni sapremo l’assetto di quest’anno: di solito, tuttavia, la sagra ha a corredo anche mercatini e giochi per bambini, in una domenica fatta ‘ad hoc’ per le famiglie. Possibile anche la passeggiata lungo la suggestiva via di Castiglioni, itinerario di crinale che si stacca proprio da Montagnana, le cui infrastrutture di segnaletica sono state appena rinnovate dal Comune.

Andrea Ciappi