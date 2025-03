A lezione di protezione civile con la Vab. Sette incontri con la cittadinanza

Sette incontri ad ingresso libero rivolti a tutta la cittadinanza a tema protezione civile, nel corso dei quali saranno illustrati il piano comunale e intercomunale, il sistema di allerta e il ruolo del Consorzio di bonifica. È l’importante e utile iniziativa promossa dalla VAB con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite, che prenderà il via nei prossimi giorni. I primi quattro incontri si terranno a Capraia alla Fornace Pasquinucci, in piazza Dori, rispettivamente il 13 ed il 27 marzo prossimi ed il 10 ed il 24 aprile. I restanti tre sono invece già stati programmati a Limite: l’appuntamento è per il 20 marzo e per il 3 ed il 17 aprile nei locali della biblioteca comunale Pablo Neruda.