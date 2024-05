A Leggenda... tutti liberi di sognare

EMPOLI

Altra settimana ricca di appuntamenti a Palazzo leggenda. Si parte domani alle 17 con le letture animate "A Maggio siete Lib(e)ri di Sognare!". Un incontro per bambine e bambine dai 4 agli 8 anni, che possono diventare eroine e eroi, con storie che si intrecciano con i loro sogni. I piccoli partecipanti potranno esplorare libri magici e incontrare personaggi fantastici, che accenderanno la loro fantasia. Giovedì alle 17, invece, spazio a "Ciak Si Gira! Ciakkkkk… Si Post-produce". La post produzione è una fase cruciale nella creazione di un video. Dopo aver girato i filmati, è il momento di aggiungere quei tocchi finali che renderanno il proprio video davvero accattivante. Il laboratorio è riservato a ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Venerdì prossimo alle 17 sarà invece la volta di "A Maggio siete Lib(e)ri di Conoscere! scoprire il mondo". Matteo Tamburini, laureato in Scienze Ambientali e Guida Ambientale, curerà un laboratorio di divulgazione scientifica intitolato "Zampe e suole", per capire come si muovono gli animali e imparare a riconoscere tracce e impronte lasciate dalla biodiversità che ci sta intorno (target 8-12 anni). Per questi ultimi due laboratori è consigliata la prenotazione telefonando allo 0571 757873 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected].